Kerststal van de scouting in Nistelrode vernield

De kerststal in Nistelrode is tijdens de feestdagen deels vernield. Zo werd een van de armen van een pop eraf getrokken en verloor een andere pop een hand.

"Vrijwilligers van de scouting in Nistelrode zetten zich al jaren in om een mooie kerststal te verzorgen voor het dorp. Er zit weken aan voorbereiding in de kerststal. Helaas vond iemand het nodig om de kerststal te vernielen", schrijft de politie Oss op Facebook.

Een verdachte is tweede kerstdag verhoord op het politiebureau. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden.

Bij de scouting was niemand bereikbaar voor een reactie.