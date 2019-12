'Zeg nooit, nooit', Arijan van Bavel's alter ego Adje (toch) weer terug met YouTube-serie

Zijn fans zullen er zeker blij mee zijn: de revival van de door Paul de Leeuw bekend geworden Adje. Het alter ego van acteur Arijan van Bavel (39) uit Tilburg is sinds donderdagmiddag te zien op YouTube in een nieuwe serie 'Kratje van Adje'.

Met de YouTube-serie stapt van Bavel dus toch opnieuw in de rol van Adje, een rol waarvan hij een jaar geleden nog zei die nooit meer te zullen spelen. "Haha, dat is waar", begint van Bavel meteen te lachten, "dat heb ik inderdaad gezegd. Maar ja, niets is zeker in het leven hè, er kan zomaar wat veranderen. Zeg dus nooit, nooit. Och joh, ik kom nooit meer van Adje af".

Veel lol

Het waren volgens van Bavel zijn vrienden die hem aanspoorden 'iets' met filmpjes over Adje te doen op YouTube. "Ik vond het een leuk en lollig idee en YouTube is nu eenmaal het nieuwe televisiekijken. Maar ik vind het vooral leuk dat ik de filmpjes samen met mijn vrienden Jochem Mutsaars, Daan Scholten en Ruud Jaegerman maak. We hebben al zo ontzettend veel lol gehad."

Ër zijn sinds donderdagmiddag zes 'Kratje van Adje' filmpjes van pakweg acht minuten te zien. "Die hebben we afgelopen zomer opgenomen, als een soort proefafleveringen. We willen nu eerst kijken welk filmpje het goed gaat doen, dat moeten we allemaal nog een beetje uitvogelen. Het is dus echt een beetje een zoektocht", legt van Bavel uit.

Spannend

Er komt in alle even weken op donderdag vanaf 16.00 uur een nieuw filmpje online. Terugkerend thema is een (onbekende) opdracht die Adje van de drie vrienden moet uitvoeren. "Ik hoop dat mensen gaan kijken en het leuk vinden. Want tja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Spannend hoor!"