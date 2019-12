Hakken, zagen en spinnen om kerstcalorieën te verbranden

Zoals bij Citygym in Rosmalen. Het is aan het einde van de ochtend druk met fanatiekelingen die zich in het zweet werken aan de kracht- en conditieapparaten.

Zoals Rob Toonen uit Den Bosch. "Dit heb ik wel even nodig na gisteren, toen ik met familie van vier uur 's-middags tot elf uur 's-avonds gezellig getafeld heb. Dus ik heb flink wat weg te zweten. Andere jaren liep ik in Vught dan mee met de Kangoeroeloop, maar deze keer zoek ik hier de extra beweging."

Daan van der Heijden is deze ochtend de begeleider van de sporters van Citygym in Rosmalen. Hij had er wel rekening mee gehouden dat het extra druk zou worden.

"Je merkt dat veel het een mooie dag vinden om te komen sporten. Na veel familiebijeenkomsten en uitgebreide maaltijden hoor je hier vandaag toch vooral dat mensen het fijn vinden om daarna weer even lekker te bewegen en te zweten. Ik kreeg vandaag ook opvallend veel te horen dat mensen blij waren dat we vandaag een paar uurtjes open zijn."

Hakken en zagen

Lichaamsbeweging van een andere orde gebeurt op natuurkampeerterrein de Vlagberg in Sint Anthonis. Ondanks het killere jaargetijde zijn daar zo'n dertig campers, caravans en tenten van kampeerliefhebbers die daar in de natuur de kerst doorbrengen. Op een sobere manier, waarbij de warmte moet komen van het zelf gehakte hout.

Je moet er van houden en dat doen Stefanie Ficq en Ted Witjens uit Halfweg. Ze zijn met hun mini-campertje naar Brabant gekomen om een paar dagen te genieten van de rust, de natuur en van elkaar.

"Het is heerlijk. Lekker in het bos en het is heel erg knus. Binnen hebben we een klein kerstboompje staan en een klein kacheltje, dus het is niet afzien maar heel erg fijn. We zijn vaak graag bij onze familie, maar nu kiezen we er echt voor om hier samen alleen te zijn."