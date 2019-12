Wie kent Marietje Sibma uit Eindhoven? Verloren gewaand poëziealbum na jaren weer boven water

"Dit album behoort aan mij. Zolang ik heb te leven. Marietje is mijn naam. Door mijn ouders mij gegeven." Op 6 december 1946 schreef de toen 7-jarige Marietje deze woorden in haar gloednieuwe poëziealbum.

Verschillende vrienden en familieleden onder wie haar vader schreven voor haar in het boekje, tot ze het kwijtraakte.

Mogelijk vermist voor eeuwig, totdat Kitty Cuijpers uit Heeze haar boekenplank met de kerstdagen opruimde.

"Begin december hoorde ik ergens het verhaal van die mevrouw die haar poëziealbum van vroeger zocht. Ze woonde toen in Eindhoven aan de Broekseweg en haar vader had nog in haar dagboek geschreven. Ze was bang dat het mogelijk bij kringloopspullen terecht was gekomen. Laat ik nu voor Kerstmis een plank in de boekenkast opruimen en een oude poesie tegenkomen, die ik ooit bij Het Goed in Geldrop kocht. Ik keek erin en inderdaad: de vader heeft erin geschreven", vertelt Kitty.

Kringloopwinkel

"Ik vroeg me toen ik het jaren geleden bij de kringloopwinkel kocht al af waarom iemand zoiets weg deed."

Volgens een tekst in het album woonde de 7-jarige Marietje aan de Broekseweg 133, een weg die nu niet meer bestaat. "Haar moeder heette Crooymans. Ik heb berekend dat Marietje nu 80 moet zijn", zegt Kitty.

Kitty wil de Eindhovense graag een mooi kerstcadeau aanbieden. "Het zou voor haar heel mooi zijn als zij het weer terug krijgt. Hopelijk kunnen we haar via Omroep Brabant opsporen."

Mensen die Marietje Sibma kennen of zij zelf kunnen contact opnemen via nieuws@omroepbrabant.nl. Wij brengen beide partijen dan met elkaar in contact.