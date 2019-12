Geen fijne kerst voor Steven Bergwijn, aanvaller looft 10.000 euro uit om inbrekers te vinden

Dat schrijft de voetballer in zijn Instagram-story. Wat er gestolen is, maakt hij niet bekend. Maar hij heeft er naar eigen zeggen 10.000 euro voor over om de daders te vinden. "Wie de daders brengt of gouden tip krijgt 10.000 euro."

De voetballer kwam deze week nog in het nieuws omdat hij de voedselbank in Almere een flinke donatie gaf.