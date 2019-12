In deze Brabantse gemeenten is de afgelopen drie jaar geen enkele inbraak opgehelderd

In zeven Brabantse gemeenten is de afgelopen drie jaar geen enkele inbraak opgehelderd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat om de gemeenten Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Boekel, Goirle, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Reusel-De Mierden.

Van deze zeven gemeenten is Goirle de plaats waar de afgelopen drie jaar de meeste woninginbraken werden geregistreerd: 145. Op gepaste afstand volgen Alphen-Chaam (90) en Reusel-De Mierden (75). In Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert werden 65 woninginbraken geregistreerd, in Baarle-Nassau 55 en in Boekel 50.

In totaal zijn er in heel Nederland dertig gemeenten waar de afgelopen drie jaar geen woninginbraak werd opgelost, terwijl daar ruim tweeduizend inbraken in die periode plaatsvonden.

Zorgelijk

Criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit wijt de lage ophelderingspercentages aan andere prioriteiten bij de recherche. Hij wijst erop dat het hier gaat om dingen die je moet naspeuren en uitzoeken. Als veel capaciteit nodig is voor grootschalige inzet op bijvoorbeeld drugs- en wapenhandel, blijven er minder mensen over om systematisch onderzoek te doen naar een woninginbraak.

Van der Kemp vindt dit zorgelijk, want de impact van een inbraak op de slachtoffers wordt volgens hem nogal eens onderschat. Met name het gevoel dat onbekenden in hun huis zijn geweest en aan hun spullen hebben gezeten. Volgens hem krijgt dit onderwerp niet de aandacht die het verdient van de politie.

'Valse verwachtingen voorkomen'

In een reactie laat een woordvoerder van de Nationale Politie aan RTL weten dat het niet realistisch is om te verwachten dat veel meer - zo niet alle - zaken worden opgelost. Dat noemt hij 'geen prettige boodschap maar wel een realistische, waarmee de politie valse verwachtingen wil voorkomen'.

Zowel de landelijke korpsleiding als de lokale politie hebben volgens RTL vooralsnog geen verklaring waarom in dertig Nederlandse gemeenten geen enkele zaak is opgehelderd.

