Dichte mist grote spelbreker tijdens jaarwisseling: 'Het zicht wordt minder dan 50 meter'

Dichte mist wordt tijdens de jaarwisseling de grote spelbreker. Dat betekent slecht nieuws voor alle vuurwerkliefhebbers. Want met zicht van minder dan vijftig meter wordt het erg moeilijk om het vuurwerk goed te zien.

In de loop van oudejaarsdag wordt het in heel Brabant (en Nederland) steeds mistiger. De mist ontstaat omdat er geen wind staat, het vochtig is en de temperatuur rond het vriespunt ligt. Rond de jaarwisseling zit het potdicht, zo verwacht Alfred Snoek van MeteoGroup.

Oppassen

“Zeker tijdens het afsteken van vuurwerk kan de mist nog dikker worden. Het zicht wordt dan minder dan vijftig meter. Oppassen geblazen dus, ook als je dan de weg op moet”, waarschuwt de weerman.

De vooruitzichten zien er voor alle vuurwerkliefhebbers dus somber uit. “Dat klopt. Het zou me niet verbazen als we het vuurwerk helemaal niet goed kunnen zien.”

Mist blijft hangen

De kans is groot dat de mist op nieuwjaarsdag blijft hangen. “Dat wordt waarschijnlijk een grijze en grauwe dag”, voorspelt Snoek. “Alleen met een klein briesje kan het nog een aardige dag worden, maar die kans is niet zo groot.”