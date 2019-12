Te voet, te veld en aan een trapeze. Dit zijn onze weekendtips!

Spruit Kinderfestival in Tilburg (vrijdag t/m maandag)

Zo kan je in Tilburg al jaren naar Spruit Kinderfestival. Daar zijn voorstellingen, films en concerten voor kinderen t/m 12. En hun ouders en opa’s en oma’s, natuurlijk. Tijdens Spruit Kinderfestival in Tilburg is er altijd wel iets te zien voor het hele gezin.

Van vrijdag 27 t/m maandag 30 december zijn er op dertien (waarschijnlijk niet toevallig dat aantal) locaties avonturen te beleven. Kaartjes koop je bij het evenement waar je naartoe gaat.

Scene uit voorstelling tijdens Spruit Kinderfestival 2019 | Foto: Patrick Hesdahl

Folkcafé in Oss (zondag)

In Oss is er een winterse traditie terug van weggeweest: Het Folkcafé. Het wintercafé, in het oude café van Groene Engel, is de komende maanden de plek voor tal van activiteiten. Te beginnen zondag met een optreden van folkband Clachán.

Vanaf 16.00 uur zijn de Keltische klanken van de band te horen aan de Kruisstraat 15 in Oss.

De entree is gratis. De Groene Engel ligt op 10 minuten lopen van het station. Je auto kan je in de buurt kwijt maar het is misschien handiger om met de fiets te komen.

Te Voet Te Veld in Helvoirt (zondag)

In Helvoirt weten ze wat een winterse traditie is, Daar is zondag voor de 39e keer Te Voet Te Veld. Het is een frisse neus halen zo tussen de feestdagen door. Je kan in Helvoirt kiezen welke de winterse wandeling je wil doen. Er zijn drie afstanden: 4, 9 en 12 kilometer.

De wandelingen gaan tussen 12.00 en 13.30 uur van start bij De Notenkraker aan de Kastanjelaan 12 in Helvoirt. Achter het gebouw is er volop gratis parkeergelegenheid maar je mag natuurlijk ook op de fiets komen of er naartoe wandelen. De opbrengst van Te Voet Te Veld gaat dit jaar naar Hulphond Nederland.

De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland

Champagne-dart in Waalwijk (zondag)

Ook een mooie eindejaarstraditie in Waalwijk. Daar organiseert Dartclub Mart Brok het jaarlijkse Champagne Dart Toernooi. Nee, er wordt niet met champagneflessen naar een dartbord gegooid. Het is in de sfeer van oud en nieuw. Het spel dat gespeeld wordt is 501 (met een best of 5).

De inschrijving is tussen 13.00 en 14.00 uur bij café Mart Brok (Grotestraat 171 in Waalwijk) en dan moet ook de 5 euro inschrijfgeld betaald worden. Om 14.00 uur begint het toernooi. Het handigste is om te voet of op de fiets te komen.

Internationale Kerstwintercircus in Eindhoven (vrijdag, zaterdag en zondag)

De laatste traditie in onze weekendtips is het Internationale Kerstwintercircus in Eindhoven. Voor de 49ste keer komen de mooiste circusacts van de wereld naar Eindhoven. Om 12.00 uur en 16.00 uur zijn er voorstellingen in het Parktheater. Entreeprijzen variëren van 24,50 tot 29,50 euro. Kinderen krijgen korting.

Het Internationale Kerstwintercircus is meer dan alleen circus. Buiten de piste kan je er ook schaatsen en een hapje eten. Het Parktheater (Elzentlaan 50) ligt op een flinke wandeling van het station. Wil je die 25 minuten niet lopen, neem dan een bus. Onder meer bus 7, 11 en 317 stoppen vlakbij het theater. Je auto kan je vlakbij het Parktheater parkeren.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!