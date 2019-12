Inwoners Vessem extra gul na diefstal ‘knik-engeltje’ uit kerststal

Toon Zomers, voorzitter van de kerststalcommissie, ging eerste kerstdag zoals gewoonlijk zijn schapen voeren. De levensgrote kerststal wordt al vijftien jaar tussen zijn huis en de molen aan de Wilhelminalaan neergezet. Bezoekers van de kerststal konden een muntje in de handen van het engeltje leggen, die vervolgens knikte als als bedankje.

Ook het gestolen knik-engeltje was tot woensdag al vijftien jaar onderdeel van de kerststal. “Ik voel me belazerd, ik voel me écht rot. Mijn eerste kerstdag was compleet bedorven", zegt Zomers.

Tinnen blikje

De verdwijning van de vijftig centimeter hoge engel is het gesprek van de dag in de supermarkt en bij de benzinepomp. Sinds de diefstal staat er een tinnen blikje op de plek van het engeltje: “Iedereen vindt het schandalig. Je merkt dat het hele dorp meeleeft en steun wil betuigen. Tweede kerstdag zat er veel meer geld in het potje dan normaal gesproken”, vertelt Zomers.

Gedumpt

De voorzitter kan zich niet voorstellen dat de diefstal is gepleegd vanwege een enorm geldbedrag. “Ik haal het engeltje elke avond naar binnen als ik de kerststal afsluit, dus er zal maximaal tien euro in hebben gezeten.” De voorzitter hoopt dat de dief het beeld mogelijk heeft gedumpt en dat het wordt teruggevonden.

Het is een bijzonder beeldje, legt de voorzitter uit. Hij kocht het exemplaar bij een winkel behorend bij een klooster in Heeswijk-Dinther. De winkel bestaat niet meer. “Het is nog maar de vraag of we het beeldje kunnen vervangen. Deze beeldjes staan alleen in een kerk. Dus als er één gesloten wordt, kan de kerststal weer voorzien worden van een nieuw knikengeltje.”



Vandalisme

Zomers noemt de diefstal ‘diep triest’: “Dit is gewoon vandalisme. Jaren geleden moesten we de kerststal al afsluiten met hekken vanwege vernielingen. We hebben de stal ook beveiligd met een alarmsysteem. Als er ’s nachts iets in de kerststal gebeurt, word ik direct wakker. Het is heel erg dat je dit soort dingen niet meer kunt doen."