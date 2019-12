BREDA -

Wat doe je met je vrije tijd tijdens de kerstvakantie? Je kunt een boswandeling maken, of naar de meubelboulevard. Maar je kunt ook naar het station van Breda. Daar hebben de vrijwilligers van Happy Station In een van winkelruimtes in het NS-station hard gewerkt aan een prachtig diorama, van Playmobil.