Waarschuwing voor gladheid: strooiwagens gaan de weg op

De minimumtemperatuur kan vrijdagnacht dalen tot min 2 graden, volgens het KNMI. In het zuiden kunnen mistbanken voortkomen, er kan lokaal gladheid ontstaan.

Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg aangekondigd om met strooiwagens op pad te gaan. In Cuijk, Boxmeer en Overloon zijn de eerste wegen al gestrooid met zout.



Wil jij weten of er in jouw gemeente wordt gestrooid?

Rijkswaterstaat houdt op hun website bij waar zij op dit moment met strooiwagens rijden.

Strooiwagens gaan de weg op in Brabant. (Beeld: Rijkswaterstaat)