Gestolen auto door politie ingesloten op A67: twee mannen opgepakt

De politie vermoedt dat de auto waarin de mannen reden in Duitsland gestolen is.

Toen de politie achter hen aankwam, gooiden de mannen kentekenplaten van andere gestolen auto's uit de auto. Die hebben agenten later teruggevonden.

Ziekenhuis

Een van de twee mannen werd na zijn aanhouding met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij was over een hek geklommen in een poging te vluchten en viel daarbij. Nadat hij in het ziekenhuis was nagekeken, is de man net als de andere verdachte naar het politiebureau gebracht.