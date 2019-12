'Het wordt een schitterend weekend', al is het vooruitzicht voor oudjaarsnacht niet ideaal

De vooruitzichten voor oudjaarsnacht zijn niet ideaal, maar in de aanloop daar naartoe kunnen we genieten van mooi weer. Zeker dit weekend, vertelt Dorien Bouwman van Weer.nl.

"Het wordt een schitterend weekend, ik kan het niet anders zeggen", laat Bouwman weten. "Het is wel een beetje aan de frisse kant. Na die heel zachte eerste helft van december komen we nu eindelijk een beetje in winterse taferelen terecht."

Vrij dunne bewolking

Rond negen uur zaterdagochtend was het op veel plekken iets onder nul graden. Hier en daar moesten automobilisten de autoruiten krabben, maar het wordt uiteindelijk een behoorlijk zonnige dag.

"Wel met wat bewolking, vooral in het westen van de provincie. Maar in het algemeen is die vrij dun. Ik denk dat we de zon aardig goed gaan zien. Daarbij staat er ook heel weinig wind. We hebben een rustige, winterse dag."

'Flink wat ruimte voor de zon'

Ook in de nacht naar zondag wacht ons een paar graadjes vorst. Zondag overdag komt de temperatuur uit op vijf graden, hetzelfde als deze zaterdag. "Met ook dan flink wat ruimte voor de zon en nauwelijks wind. Kortom, twee prachtige, rustige en zonnige dagen."

De aanloop naar oudjaarsnacht ziet er vooralsnog dus goed uit, maar voor vuurwerkliefhebbers heeft Bouwman slecht nieuws. "Het is dinsdagavond en -nacht dan wel droog en niet al te koud, maar er is een vrij grote kans dat er mist ontstaat. Als er dan ook nog duizenden vuurpijlen de lucht ingaan, wordt die dikker en dikker."

