Meisje (16) mishandelt meisje en trapt agent die haar wil aanhouden in Breda

De ruzie ontstond in een café aan de Havermarkt in Breda. (Foto: ANP)

BREDA -

Een 16-jarig meisje is vrijdagnacht aangehouden na een ruzie met een ander meisje in een café aan de Havermarkt in Breda. De twee kregen het rond kwart voor een met elkaar aan de stok. Ze zouden elkaar geslagen en gebeten hebben.