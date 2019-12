In een buggy of auto: Kees Koolen en Erik van Loon gaan in Dakar Rally stiekem voor goede klassering

Kees Koolen heeft een schat aan ervaring met het rijden van de Dakar Rally. Zo deed hij eerder al mee met de vrachtwagens, de auto's, de quads en de motoren. Omdat er in 2020 een nieuwe categorie bij komt, moest hij wel weer mee doen. In een SSV, oftewel een kleine buggy.

Stiekem

"Dit is een nieuwe, officiële en dus vijfde categorie", zo zegt Koolen. "En ik wil alle categorieën doen, dus dan heb ik geen keus. Doel is om in alle categorieën altijd vooral de finish halen, maar stiekem wil ik toch wel mee doen voor een goede klassering."

Bekijk hier de video waarin de ervaren Kees Koolen en Erik van Loon vooruitblikken op hun Dakar Rally.

Dakar-legends

Kees Koolen wordt in Saudi-Arabië, waar de rally voor het eerst wordt gehouden, in zijn buggy vergezelt door navigator Jurgen van den Goorbergh. Net als de coureur zelf is de Bredanaar een Dakar-legend en heeft dus tien (of meer) Dakar Rally's op zijn naam staan.

Van Loon naar werken

Ook bij de auto's is er een Brabander die barst van de ervaring. Erik van Loon uit Eersel kent het klappen van de zweep in de zwaarste rally ter wereld als geen ander. In 2015 schreef hij historie door in Argentinië vierde te eindigen. Ook Van Loon hoopt dat hij een goede prestatie neerzet. al weet hij dat het moeilijk wordt.

"Ik ben qua talent zeker niet de beste, dus dat moet ik compenseren door hard te werken", zo zegt de Brabantse coureur. "Goed navigeren, de auto managen en heel houden. Dan is top tien haalbaar, maar ik hoop eigenlijk toch wel op top vijf."