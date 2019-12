Prachtig plaatje in Oirschot vanmorgen. (Foto: Peter van der Schoot)

EINDHOVEN -

De vroege vogels zijn zondagmorgen getrakteerd op een prachtig morgenrood. Op verschillende plekken in de provincie stond de lucht 'in vuur en vlam'. Een aantal fraaie plaatjes van dit mooie tafereel vind je in dit artikel.