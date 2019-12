Trailer met illegaal vuurwerk niet van aangehouden mannen uit Schijndel en Sint-Michielsgestel

Het vuurwerk zat in een trailer. (Foto: Politie)

De trailer in de Gelderse plaats Ochten waar vrijdagnacht 4327 kilo illegaal vuurwerk werd aangetroffen, blijkt niet van de twee jonge Brabantse mannen te zijn die ter plekke werden aangehouden. De 19-jarige inwoner van Schijndel en een 18-jarige jongeman uit Sint-Michielsgestel worden wel verdacht van poging tot inbraak.

Zij mogen in de loop van zondag naar huis, laat een politiewoordvoerder weten aan Omroep Brabant. Naar de eigenaar van de trailer wordt nog gezocht.

Trailer op bedrijventerrein

Het vuurwerk lag opgeslagen in een trailer die geparkeerd stond op een bedrijventerrein in Ochten. Iemand had rond halftwee 's nachts melding gemaakt van een verdachte situatie, waarop de politie een kijkje ging nemen.

Agenten troffen daar de twee jongemannen aan die werden aangehouden.

