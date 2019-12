Sander sprong vanaf zinkende vissersboot in ijzige Noorse zee: 'Ik dacht dat het einde nabij was'

Sinds juli werkt Van de Pol op een gloednieuwe boot van het Noorse bedrijf Kenfish. Er wordt gevist op grote witvis zoals kabeljauw, schelvis en heilbot. Zaterdagmorgen ging het rond halfelf mis op de grote vissersboot. Zo'n 45 kilometer ten noordoosten van het Noorse Honningsvåg viel de stroom opeens uit.

'Totale black-out'

"Uit het niets viel alles uit. Er was een totale black-out", vertelt Sander. "Opeens kwam een grote golf opzetten met bijna honderd kilometer per uur. Omdat de lijnen waren uitgezet, konden wij ook niets meer doen. Het water stroomde de boot binnen."

Hieronder zie je beelden van de zinkende vissersboot. De tekst gaat verder na de Instagrampost.

En toen ging het heel vlug. Snel moest Sander een overlevingspak aantrekken en sprong hij de zee in. Samen met elf Noorse collega's wist hij het reddingsvlot te bereiken. "Dat was heel raar. Dat vlot was ook moeilijk te bereiken maar uiteindelijk lukte het."

'Dacht dat het einde nabij was'

Vervolgens dobberde de Ossenaar in de zee. "Ik dacht het einde nabij was. Zo wilde ik mijn vriendin nog een appje sturen dat ik van de boot af was, dat ik superveel van haar hou en dat alles goedkomt, maar dat bericht werd maar niet verzonden. Op het vlot had ik geen bereik."

In het vlot (l), in de helikopter (m) en aankomst op het vliegveld (r). Foto's: Sander van de Pol

Anderhalf uur lang moest Sander afwachten voordat hij en zijn collega's werden gered. "Uiteindelijk werden wij opgepikt met een reddingshelikopter. Wij werden naar een vliegveld gebracht waar een heel medisch team ons stond op te wachten voor de medische check. Daarna zijn wij met onze sokken in de sneeuw naar een bus gegaan en werden we naar een hotel gebracht."

'Nu ben ik alles kwijt'

Van de Pol is nu al zijn spullen kwijt. "Echt alles wat ik had, lag aan boord. Een iPad, mijn PlayStation 4, sieraden en kleding. Ik gok voor wel tienduizend euro aan spullen in totaal. Momenteel heb ik nog een één schone boxershort, één paar sokken en een broek en een trui. Die heb ik zaterdag goedkoop uitgezocht bij een sportwinkel. Ik kan zelfs mijn huis is Oss niet meer in want ook mijn sleutels zijn nu weg."

Vrijdag werd deze foto van Sander aan boord van het vissersschip gemaakt. Tekst gaat hieronder verder.

Sander met een kabeljauw. (Foto: Sander van de Pol)

Sander vist al jaren. Maar zoiets had hij ook nog nooit meegemaakt. "Dit verwacht je niet. Mijn vrienden en mijn familie waren ook heel erg geschrokken maar ze zijn opgelucht dat het goed is afgelopen."

'Hopelijk maandag in Nederland'

Inmiddels zit Sander veilig in een hotel in Honningsvåg. Maar hij wil graag naar huis en dat is nog even moeilijk zonder paspoort. "Via Oslo hoop ik maandag naar Nederland te vliegen. Ik heb al contact gehad met de Nederlandse ambassade maar ze konden dit weekend nog niets doen."

De Ossenaar kreeg het advies om zelf contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen om te kijken of ze mij aan boord willen laten. "Ik heb echt niets meer maar gelukkig heb ik wel een foto van mijn paspoort op mijn telefoon staan dus hopelijk gaat dat lukken."