De beste en de slechtste oliebollen van Brabant, of toch niet?

Queeny Bierens laat zien hoe haar oliebollen eruitzien. Nadat ze uit het vet komen, gaat er meteen een geheim poeder overheen waardoor kleine kristalletjes op de oliebollen zichtbaar worden. Die zitten inderdaad niet op de oliebol op de foto. Dat was een schrale troost, maar Queeny is nog steeds verdrietig te horen dat ze zo’n slechte beoordeling kreeg.

In 2011 zat de Eindhovense familie ook al in zak en as vanwege een slechte score bij de AD-oliebollentest. Het doet hen veel pijn, ook omdat hun familie al sinds 1885 gebakkramen bezit. Gelukkig voor de oliebollenbakkers hebben ze meer dan genoeg klandizie. "We hebben een goede vaste klantenkring met mensen die blijven terugkomen. Daar doe je het uiteindelijk voor."

Trots

Richard Voets, die oliebollen verkoopt in Tilburg, is voor de tweede keer tot winnaar uitgeroepen. Hij is blij met de goede beoordeling, want hij heeft er hard voor gewerkt. In 2003 kreeg hij een 4,5 in de AD-oliebollentest. Toen heeft hij besloten dat het anders moest. “Ik ben een strijder en besloot: dit gaat nooit meer gebeuren! Ik wil de beste van Nederland worden. En dat is me gelukt", vertelt hij nu met een brede glimlach. Om daar te komen volgde hij cursussen en probeerde allerlei recepten uit. Richard vindt zijn oliebollen er enorm op vooruit zijn gegaan. “Ik vind hem perfect.” En dat houdt hij goed in de gaten, Richard eet elke dag minstens vier van zijn eigen oliebollen.



De zingende oliebollenbakker

Ook Queeny proeft haar oliebollen regelmatig: “Ik eet er elke dag minstens drie.” Ze weet dat ze goed smaken en dat krijgt ze ook te horen van haar klanten, want die zijn het belangrijkste. Queeny wil niet alleen de lekkerste oliebollen leveren, maar zorgt ook dat de kraam er mooi uitziet en dat het gezellig is: “Er is altijd tijd voor een praatje en iedereen die in de kraam staat moet lachen.”

Vrolijkheid is er genoeg in de oliebollenkraam. Wie in deze dagen bij de Praxis moet zijn, wordt getrakteerd op het vrolijke gezang van een zingende oliebollenbakker, Kevin. Hij werkt voor Queeny en is er, net als haar, van overtuigd dat de oliebollen lekkerder worden als ze met liefde en plezier gebakken worden. Hij zingt de oliebollen zelfs toe.

Voets mag dan wel gewonnen hebben, maar ook hij vindt tevreden klanten het belangrijkste. “Als een klant tegen mij zegt: Richard, toppie! Of dat de kindjes hebben genoten van de oliebollen. Dat is het allerleukste.”

Doorgestoken kaart?

Richard, Queeny en hun collega’s weten niet wie er achter de oliebollentestonline.nl zit. Dat voedt geruchten dat het doorgestoken kaart is of vriendjespolitiek. Ze nemen de uitslag daarom met een korreltje zout. Richard is laconiek. "Voor iemand die goed uit de test komt, is het natuurlijk makkelijk te zeggen dat het allemaal klopt. Ik weet wel dat ze echt anoniem testen, maar heb geen idee welke klant de oliebollentester was." Queeny heeft, toen ze ontdekte dat de foto niet van een van haar oliebollen was, nog geprobeerd contact te krijgen met iemand van oliebollentestonline.nl, maar tevergeefs.

Ook Omroep Brabant kon geen contact leggen met de mensen achter de website. Op de redactie zijn de oliebollen van Queeny en Richard vergeleken en goedgekeurd.