Metershoge vlammen en rookwolken: schuurtjes volledig uitgebrand

Buurtbewoners worden opgeschrikt door metershoge vlammen in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel)

SPRANG-CAPELLE -

In de nacht van zondag op maandag zijn in Sprang-Capelle en Eindhoven schuurtjes opgegaan in vlammen. Buurtbewoners werden opgeschrikt door metershoge vlammen, de gebouwen brandden allebei volledig af.