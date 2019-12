Vijf auto's in Tilburg in vlammen op

De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag rond half drie uitrukken voor een autobrand aan de Croydonstraat. Volgens een buurtbewoner is het de derde keer in twee weken tijd dat de auto vernield wordt. De eerste twee keer werd een ruit vernield. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.



Ook in de Nieuwstraat stond een auto in brand. De brandweer kwam ter plaatse maar de vuurzee was al geblust door buurtbewoners.



Brandstichting

De brandweer kreeg rond kwart over vijf opnieuw een melding van een autobrand aan de Ploegschaar in Berkel-Enschot. Om de vlammen in de auto te kunnen doven, moest de brandweer de motorkap open maken met een slijptol. Ook deze auto brandde volledig uit.



De politie kwam ook ter plaatse en bekeek videobeelden. Daarbij bleek het om brandstichting te gaan, de dader zou duidelijk in beeld zijn terwijl hij de auto in brand steekt.



Zaterdagnacht

Ook gingen zaterdagnacht auto's op in vlammen aan de Oeralweg en Brahmsstraat in Tilburg.