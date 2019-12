BOA in zijn gezicht geschopt na melding van vuurwerkoverlast in Dinteloord

DINTELOORD -

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) is zondagavond rond halfnegen in Dinteloord door een man uit die plaats in zijn gezicht geschopt. Dit gebeurde nadat de toezichthouder de man samen met een collega aansprak na een melding van vuurwerkoverlast op De Galjoen. De verdachte, een man van 41, is aangehouden voor mishandeling.