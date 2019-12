In deze Brabantse wateren kun je bibberend het nieuwe jaar inluiden

Het wordt maximaal vier graden tijdens nieuwjaarsdag maar dat weerhoudt de echte 'die hards' er niet van om een traditie in stand te houden. In Brabant kan op zeker 26 plekken een frisse duik worden genomen. Dat kan in een meer, rivier, wadi, zeecontainer, pierenbadje en zelfs ook helemaal naakt.

Omroep Brabant heeft 26 plekken in de provincie in kaart gebracht waar het nieuwe jaar in kan worden gedoken. En op sommige plekken gaat dat op een bijzondere manier. Zo duikt men in het dorp Huijbergen massaal in een wadi in het dorpshart. Dat is een vijver met wisselende waterstand, afhankelijk van de regenval.

Op het terras van café De Klomp in Etten-Leur staat op 1 januari een pierenbadje waar de gasten in kunnen dompelen. In Venhorst begint de nieuwjaarsduik wel heel vroeg. Zo'n halfuur na het aftelmoment naar het nieuwe decennium wordt er een zeecontainer in het centrum geopend voor de eerste Brabantse duik.

Andel, Andels strandje, 13.00 uur

Bergen op Zoom, Badstrand Binnenschelde, 12.00 uur

Boxtel, Recreatiepark De Langspier, 12.00 uur

Den Bosch, Oosterplas, 13.00 uur

Eersel, Landgoed Duynenwater, 12.30 uur

Etten-Leur, Paviljoen De Turfvaart, 12.00

Etten-Leur, Café de Klomp, 13.00 uur

Huijbergen, wadi langs de Boomstraat, 14.00 uur

Lage Zwaluwe, strandje bij de winput, 13.00 uur

Milheeze, Strandbad Nederheide, 12.00 uur

Oisterwijk, Streekpark Klein Oisterwijk, 14.00 uur

Oss, Geffense Plas, 15.00 uur

Oud Gastel, Café Gastelsfeer, 14.30 uur

Rijen, Grandcafé De Heeren, 15.00 uur

Rosmalen, Groote Wielenplas, 13.00 uur

Terheijden, 't Houterom, 13.00 uur

Venhorst, Dorpsplein, in een zeecontainer, 00.30!

Vinkel, Dierenbos, 12.00 uur

Volkel, BillyBird Park Hemelrijk, 15.30 uur

Vught, IJzerenman, 13.00 uur

Westerhoven, Center Parcs De Kempervennen, 12.00 uur

Wijk en Aalburg, Afgedamde Maas, 14.30 uur

Zegge, Cafe Kerkzicht Zegge, 15.00 uur

Zijtaart, Past. Clercxstraat 26, 12.00 uur

Voor de nudisten:

Middelbeers, Terrein Kuikseind, 12.30 uur

Breda, Galderse Meren, 14.00 uur