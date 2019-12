Ontsnapte gevangene loopt tegen de lamp: man ramt lantaarnpaal en gaat terug de cel in

Een man wilde zondagmiddag zijn stiefmoeder in Handel bezoeken. Daar kwam hij nooit aan, hij dronk te veel en veroorzaakte een ongeluk. Na zijn arrestatie bleek dat de man eerder uit een gevangenis was ontsnapt en nog anderhalf jaar moest zitten. Waar en wanneer hij ontsnapte, is onbekend.

112nieuwsonline meldt de bijzondere arrestatie maandagochtend. de politie Oost-Brabant bevestigt dat het gaat om een 45-jarige man uit Handel. Hij had een slokje te veel op en liep vervolgens letterlijk tegen de lamp: met zijn bestelbus ramde hij zondagmiddag rond één uur een lantaarnpaal uit de grond op de N272 in Gemert.



De politie liet de bestuurder een blaastest doen, het resultaat hiervan was positief. De man werd meegenomen naar het bureau en na een uitgebreide controle bleek dat de man zoveel had gedronken dat hij zijn rijbewijs moest inleveren.



Nog anderhalf jaar de cel in

Bij verder onderzoek bleek de man nog veel meer op zijn kerfstof te hebben: hij stond gesignaleerd omdat hij nog anderhalf jaar gevangenisstraf moest uitzitten. Het is onduidelijk waarom de man deze straf kreeg. De ontsnapte gevangene wordt uitgeleverd aan België, meldt de politie Oost-Brabant.