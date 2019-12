Een jaarwisseling zonder stress: goed toeven voor viervoeters in pension buitenaf

In dierenpension de Doolhof zijn ze tot in de puntjes voorbereid op de komende jaarwisseling.

Het vieren van de jaarwisseling zonder overlast van vuurwerk is middenin een woonwijk onmogelijk. Maar het kan wél net buiten het landelijk gelegen Gemonde, in de gemeente Sint Michielsgestel. Bij dierenpension De Doolhof is het deze dagen daarom topdrukte. Niet alleen omdat veel baasjes vakantie vieren en hun huisdier daarom wegbrengen. Maar ook omdat veel huisdieren speciaal vanwege de jaarwisseling uit logeren gaan.



Drukke tijden

Dierenpension eigenaar Anton Sauvé en zijn vrouw luiden dit jaar voor de negende keer het nieuwe jaar in met hun 'kroost'. Voorheen werkte hij als schapenherder, dus Anton weet als geen ander wat het is om te werken met dieren. "Dat is 24/7 en gaat altijd door, maar we maken het thuis gezellig."



Op oudejaarsavond is hij stipt om 00.00 uur thuis met een fles champagne en oliebollen in de hand. Maar om 00.15 uur gaat hij controleren hoe het met 'zijn' dieren gaat, tien meter verderop.

Goed toeven in buitengebied

De dichtstbijzijnde buren van het pension wonen ongeveer driehonderd meter verderop. Niet voor niets is het juist deze tijd van het jaar super druk in de opvang.

Waar het pension gemiddeld voor vijfenzestig procent bezet is, is dat tijdens de jaarwisseling bijna honderd procent. Met negenenzestig honden zitten alle tweeënvijftig hondenkennels tjokvol. Ook bij het kattenverblijf is het dringen geblazen. Hoewel het met eenentwintig katten aardig druk is, kunnen er nog zeven bij.

'Wees er vroeg bij'

Voor deze jaarwisseling is het wellicht te laat om nog iets te regelen. Maar mocht het voor uw viervoeter ook iets zijn dan is er haast bij geboden. "Reserveringen voor de jaarwisseling van 2020 stromen al volop binnen", zegt Anton bloedserieus.



Ondanks de topdrukte deze periode, slaat de eigenaar er geen slaatje uit. Het hele jaar door gelden namelijk dezelfde tarieven. Baasje blij, huisdier blij.