Meeuwen herdenkt op oudjaarsdag het alles verwoestende bombardement van 1944

MEEUWEN -

De boom bij het huidige dorpshuis én een engeltje dat in 1944 op de muziektent stond, kwamen 75 jaar geleden redelijk ongeschonden uit een alles verwoestend bombardement. Op oudjaarsdag is het precies 75 jaar geleden, dat het dorpje Meeuwen werd verwoest door een aanvalsgolf van de geallieerden. Het bombardement, uitgevoerd door Royal Air Force, was bedoeld om de Duitsers uit het land van Heusden en Altena te verjagen. Bij die aanval werd Meeuwen volledig van de kaart geveegd.