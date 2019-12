Twee gewonden bij steekpartij in Helmond, politie zoekt dader

Op het stationsplein in Helmond heeft maandagavond een steekpartij plaatsgevonden. Twee mensen raakten gewond. De politie is op zoek naar de dader.

Twee ambulances en vier politieauto's zijn opgeroepen om hulp te verlenen. De gewonde personen zijn naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden. Een derde betrokkene gaat mee naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.

De verdachte, een man, is gevlucht in de omgeving van het station. De politie meldde in eerste instantie dat de man opgepakt was, maar dat bleek niet te kloppen.