Twee tieners gewond bij steekpartij na mislukte vuurwerkdeal in Helmond

Een mislukte vuurwerkdeal is vermoedelijk de aanleiding voor een steekpartij aan de Spoorstraat in Helmond maandagavond. Twee tieners van 17 en 19 jaar raakten gewond nadat ze waarschijnlijk illegaal vuurwerk wilden kopen. De politie heeft later op de avond een verdachte (20) aangehouden. In de woning van de verdachte werd ook illegaal vuurwerk gevonden.

Twee ambulances en vier politieauto's werden opgeroepen om hulp te verlenen. Een van de jongens is naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan zijn verwondingen.

Vuurwerkdeal gaat mis

De politie vermoedt dat de slachtoffers een afspraak hadden met twee mannen in een woning in Helmond om vuurwerk te kopen. De verdachte was in de woning waar later het illegale vuurwerk werd gevonden. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.