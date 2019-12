Vliegtuigen naar Eindhoven Airport wijken uit naar luchthavens Keulen en Brussel vanwege storing

Twee vluchten met de bestemming Eindhoven Airport zijn maandagavond uitgeweken naar de luchthavens in Keulen en Brussel. Reden was een storing in het communicatiesysteem tussen de luchtverkeersleiders en de piloten van de vliegtuigen. De storing duurde 35 minuten, zo liet een woordvoerder van de luchthaven weten.

De binnenkomende vlucht uit Valencia van halfnegen is doorgevlogen naar de luchthaven in Keulen. Daar zijn de passagiers overgestapt in bussen die naar Eindhoven zijn gereden. Het vliegtuig vliegt later op de avond leeg terug naar Eindhoven.

Ook de vlucht uit Sharm-el-Sheik die om tien over halfnegen moest landen is doorgevlogen naar Brussel. Daar is het vliegtuig geland en weer volgetankt. Vervolgens is het vliegtuig, met passagiers, weer richting Eindhoven Airport gevlogen.