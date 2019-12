Carbidschietend het jaar uit: gehoorbescherming aanbevolen

De bussen staan klaar om gevuld te worden met carbid in Megen. (Foto: Ilse Schoenmakers)

BERGHEM -

Knallend het jaar uit kan met vuurwerk, maar voor wie dat niet hard genoeg is, is er nog een optie: carbidschieten. In een melkbus worden brokken carbid (een verbinding van calcium en koolstof) gestopt en natgemaakt. Door de bus af te sluiten met een bal vormt binnenin het gas ethyn. Als dat wordt ontstoken, volgt een enorme knal.