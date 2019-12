Trainerskerkhof NAC: vijfde trainer in vijf jaar vertrekt

NAC blijkt een heus trainerskerkhof. Ruud Brood is al de vijfde trainer in vijf jaar tijd die in Breda vertrekt. Sinds de eeuwwisseling hebben slechts twee trainers hun contract uitgediend.

Zo verging het de NAC-trainers:

Broods voorganger Mitchell van der Gaag werd op 18 maart van dit jaar bedankt.

Stijn Vreven hield het anderhalf jaar vol, maar zijn contract werd in 2017 niet verlengd.

Marinus Dijkhuizen zat er ietsje langer voordat hij in december 2016 werd ontslagen.

Robert Maaskant zat er nog niet het hele kalenderjaar 2015.

Tussendoor was Eric Hellemons twee keer kort interim-trainer.

De laatste trainer die het ‘langer’ volhield bij NAC was Nebosja Gudelj. Hij stond aan het roer van november 2012 tot oktober 2014, voordat ook hij werd ontslagen.

Alleen Ernie Brandts en Stijn Vreven dienden hun contract uit. Sinds 2000 werden alle andere trainers ontslagen of zijn ze opgestapt.

'Niet de meest vrolijke reden'

Willem Weijs (32) de trainer van Jong NAC, en eerder werkzaam in de jeugd van PSV en Ajax, is aangesteld als interim-trainer. “De reden is niet de meeste vrolijke. Ik besef dat er veel van mij gevraagd wordt, maar ik zal me met alles wat ik heb inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan het succes van NAC."

NAC staat zesde in de Keukenkampioen Divisie met acht punten achterstand op de tweede plek die recht geeft op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. De ploeg won de eerste periodetitel en is daardoor verzekerd van deelname aan de play-offs.