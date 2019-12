EINDHOVEN -

Feestjes, oliebollen bakken, champagne kopen: we snappen dat je hoofd op 31 december vol zit met alles voor een geslaagde oudejaarsavond. Je zou bijna vergeten om iets te eten en te drinken in huis te halen voor 1 januari? Gelukkig zijn veel supermarkten in Brabant ook op nieuwjaarsdag gewoon open. In Reusel-De Mierden en Son en Breugel zijn zelfs alle supermarkten open.