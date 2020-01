Beroemd, succesvol en ongelukkig: Bekende Brabanders geven zich bloot in Omroep Brabant-serie

“Iedereen dacht dat ik een rijk topmodel was. Maar in het echt zat ik zielig alleen op de bank thuis en dacht ik: Ach, stik er allemaal maar in." Aan het woord is Nicky Opheij, bekend Brabantse fotomodel en presentatrice. Ze is één van de eersten die zichzelf blootgeeft in een nieuwe serie van Omroep Brabant die exclusief op YouTube in première gaat.

Achter de mooie foto’s en gelikte video’s op sociale media en YouTube gaat vaak een heel andere realiteit schuil. Je zou denken dat beroemde mensen intens gelukkig zijn. De realiteit is echter anders, ontdekten vloggers Britt & Lynn. Ze gingen voor Omroep Brabant op zoek naar de realiteit achter het perfecte plaatje. Want: hoe kán het toch dat op internet alles zo mooi is, terwijl er tegelijkertijd nog nooit zoveel jongeren met een burn-out zijn als nu.

Schijn hooghouden

"Het idee voor deze serie is gekomen door mijn reis naar Zuid-Afrika met mijn vriend die ik al acht jaar had", vertelt Lynn. "Tijdens die reis heb ik heel veel foto's gepost op Instagram, de mooiste plaatjes. Het geluk straalde er vanaf. Het had de reis van mijn leven moeten zijn. Maar dat was het totaal niet."

Vriendin Britt: "Ik wist dat je in een relatiecrisis zat op het moment dat je in Zuid-Afrika was. Tegelijkertijd zag ik wel op Instagram een superleuke foto. Toen dacht ik: hoe scheef is de wereld? Hoe krom is dit?" Lynn antwoordt: "Ik heb gewoon meegedaan aan de stomme schijn hooghouden op sociale media."

Bewustwording creëren

"Overal zit een filter overheen. En waarom? Waarom creëren wij een soort utopische wereld: een ideale wereld waar we allemaal aan willen conformeren, maar waar iedereen zwaar ongelukkig van wordt? Naar dat antwoord gaan we in deze YouTube-serie op zoek."

Hieronder zie je het hele verhaal van Britt & Lynn. Vanaf zondag 5 februari zie je elke week om 10 uur een aflevering van #NoFilter op YouTube en Instagram van Omroep Brabant. De eerste bekende Brabander is topmodel Nicky Opheij. Later volgen onder andere MasterMilo, Puck Moonen en Steven Brunswijk.