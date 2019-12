Geraldine (70) stopt als toiletjuffrouw van het chicste toilet van Helmond

HELMOND -

Geraldine Setz stopt met het chique stadstoilet The Rose Garden in hartje Helmond. Ze is bijna zeventig, dus het is mooi geweest. The Rose Garden zit helemaal achterin het voormalige V&D-pand in de winkelstraat van Helmond. Het is een beetje plassen 'op stand' waar na elk bezoek een doekje over de bril gaat.