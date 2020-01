'In het echt ben ik een heel onzeker meisje', Nicky Opheij openhartig in nieuwe Omroep Brabant-serie

"Toen ik jong was, was ik zo onzeker dat ik direct begon te huilen als ik kritiek kreeg. Daarom ben ik dan ook veel gepest." Nicky Opheij vertelt dit in de serie #nofilter die zondag op YouTube in première gaat.

In deze exclusieve Omroep Brabant-serie gaan vloggers Britt & Lynn op zoek naar de realiteit achter een perfect plaatje. Nicky Opheij uit Handel studeerde bouwkunde, won Holland's Next Top Model, was Miss Nederland 2017 en schreef een boek.

Haar leven ziet er vanaf de buitenkant aardig perfect uit. Maar wat zit er achter dat perfecte plaatje? "Via Instagram kreeg ik allerlei berichtjes van: 'Nicky je bent zo mooi en ik kijk tegen je op'. Geweldig! Toen dacht ik echt: 'ach man, stik er allemaal maar in. Ik zit hier gewoon doodongelukkig thuis op de bank en niemand die er voor mij is'."

Bekijk hier de aflevering van #NoFilter met Nicky Opheij: