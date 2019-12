Mannen plegen snelkraak en rijden getuige van zijn sokken

Twee mannen van 27 en 30 uit Den Bosch zijn aangehouden voor een snelkraak bij een fietsenzaak aan de Dorpsstraat in Bakel. Toen ze betrapt werden door een buurtbewoner, hebben ze de getuige vermoedelijk opzettelijk aangereden.

De kraak gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond kwart voor drie. Een buurtbewoner had iemand bij de winkel zien staan en harde geluiden gehoord. De mannen probeerden met een bijl het winkelpand binnen te komen.

De getuige liep naar de mannen toe. Daarna hebben de twee verdachten de man vermoedelijk opzettelijk met hun auto aangereden. De man is gewond geraakt. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

Gevlucht

Met de buitgemaakte motoren in de kofferbak zijn de twee mannen vervolgens gevlucht. Ze zijn later aangehouden op de Rijksweg in Veghel. Het tweetal zit vast voor onderzoek.