Niels (28) ernstig mishandeld als hij ruzie tussen twee groepen wil sussen na festival in Schaijk

Voor de 28-jarige Niels Jansen uit Uden was het festival Duifhelse Plak in Schaijk een gezellige avond, maar het feest eindigde met een spoedrit naar het ziekenhuis. Toen hij zondagnacht een grote ruzie wilde sussen, werd hij genadeloos hard in elkaar geslagen. Het resulteerde in een schedelbasisfractuur, twee gebroken oogkassen, een gebroken neus, een gebroken bovenkaak en een hersenschudding.

Het is nog maar de vraag of Niels geen blijvend letsel heeft door de zware mishandeling, zegt vader Anton. Zijn zoon is inmiddels aanspreekbaar maar moet voorlopig nog op de intensivecareafdeling van het ziekenhuis blijven. Hij werd dusdanig toegetakeld dat hij van van het ziekenhuis Bernhoven in Uden naar het ETZ Elisabeth in Tilburg gebracht moest worden. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in ernstig hoofdletsel.

Niels' vader vindt het moeilijk te begrijpen dat juist zijn zoon zo te grazen is genomen. "Hij is helemaal geen vechter en herinnert zich de avond als zeer gezellig. Van de mishandeling weet hij niks meer."

Groep uit Zeeland

Op het festival heersten de hele avond al spanningen tussen twee grote groepen. Volgens Anton hadden in een feesttent een groep van 35 mannen uit Schaijk ruzie gekregen met een groep van vijftien man uit het dorp Zeeland vanwege het gooien met bier. "Dat leek in eerste instantie gesust, maar op de parkeerplaats laaide het weer op. Niels en een andere jongen wilden de twee groepen uit elkaar houden. Dat moest hij bekopen met raken klappen van een agressieveling."

Volgens de vader liepen er op dat moment veel feestgangers op de parkeerplaats. Hij roept hen op om te getuigen zodat er bewijs tegen de belager verzameld kan worden. "Dit mag niet onbestraft blijven."