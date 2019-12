Kruidvat op vingers getikt omdat ze blinde Ingrid niet door de winkel wilde begeleiden

Een blinde transgendervrouw niet door de winkel willen begeleiden vanwege ‘hygiënische redenen’, is volgens de kantonrechter in Amersfoort niet per se discriminatie. Toch is de Kruidvat aan het Moleneindplein in Vught hiervoor wel op de vingers getikt. De drogisterij had namelijk een passende oplossing met de vrouw moeten zoeken.

Ingrid van Kranen wilde in januari 2017 boodschappen doen bij de winkel. Dit deed ze vaker en dan werd ze aan de arm meegenomen door de Kruidvat. Maar die dag kreeg ze te horen dat het niet kon. Dit vanwege tijdgebrek, veiligheid én hygiëne. Wel wilden de medewerkers de producten van haar boodschappenlijstje voor haar ophalen.

Aanraking niet op prijs

"Veel klanten, maar ook medewerkers stellen het niet op prijs om aangeraakt te worden. Dat kan te maken hebben met veiligheid of - zoals in dit geval - hygiëne", liet een woordvoerder van het hoofdkantoor toentertijd weten aan Omroep Brabant.

Van Kranen had haar twijfels bij dit verhaal. Ze wast zichzelf naar eigen zeggen iedere dag. Zij dacht dat het te maken had met het feit dat ze transgender en blind is. Ook het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het personeel haar had gediscrimineerd.

Ze was niet tevreden met de reactie van Kruidvat en omdat de uitspraak van het college niet bindend is, besloot ze ook naar de rechter te stappen. Op de valreep van 2019 ligt er nu een uitspraak. De kantonrechter vindt niet dat de blinde transgendervrouw is gediscrimineerd, omdat ze tot het incident in 2017 altijd zonder problemen werd geholpen.

Betere uitleg

De rechter vindt wél dat het personeel beter had moeten uitleggen waarom ze haar nu niet meer aan de arm mee wilde nemen. De medewerkers hadden kennelijk een probleem met haar hygiëne, maar hebben haar dit niet willen of durven vertellen. Ook hadden ze met Van Kranen moeten kijken wat dan een goede oplossing was. De drogisterij heeft volgens de rechter daarom ‘onrechtmatig gehandeld jegens Van Kranen’.

De medewerkers wilden de producten voor haar ophalen. Dit vond, en vindt, de vrouw geen goede oplossing. Zij wil begeleid door de winkel lopen omdat dit haar een gevoel van zelfstandigheid geeft. Ook vermoedt ze dat de medewerkers haar anders niet alle producten tonen en informatie geven.