Gewonde bij carbidschieten in Boekel, man (24) naar ziekenhuis gebracht

Een 24-jarige man is oudjaarsdag gewond geraakt bij het carbidschieten aan het Goor in Boekel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De man kreeg volgens de politie iets tegen zijn voorhoofd aan. Wat dit precies is, is niet duidelijk. "Of dat bijvoorbeeld het deksel van de bus is of iets anders, kan ik je niet zeggen", aldus een woordvoerder.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Wat voor verwondingen de man precies heeft, is niet bekend. Hij was volgens de politiewoordvoerder nog bij bewustzijn toen hij de ambulance inging.