Vier honden komen om bij woningbrand in Tilburg

Bij een brand in een huis aan de Alpenlaan in Tilburg zijn op oudejaarsavond vier honden omgekomen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Het vuur werd rond zes uur ontdekt. Politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat vier honden in de woning omkwamen.

Volgens een aanwezige fotograaf liepen de emoties in de straat erg hoog op. De eigenaren van de honden waren zeer overstuur. Volgens buurtbewoners zou er een raam kapot zijn en zouden er in het huis vuurwerkresten gevonden zijn. "We kennen die geruchten, maar we moeten dat echt nog verder onderzoeken", zegt een woordvoerder van de politie.

Onderzoek

Woensdag doet de politie verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. "We verwachten dan meer duidelijk te hebben", zegt de politie.

De bewoners verblijven voorlopig ergens anders.