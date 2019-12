Ron uit Harry Potter viert oud en nieuw in de Efteling

Rupert Grint is wel gewend aan sprookjesachtige settings en op Oudjaarsdag bleek hij gewoon in die van de Efteling rond te lopen. De Engelse acteur die Ron Wemel speelt in de bekende Harry Potter-films was een dagje in het pretpark in Kaatsheuvel.

Meerdere mensen hebben de wereldster gespot. Een aantal wist hem zelfs op de gevoelige plaat vast te leggen.

Jeroen van der Sterren ging zelfs speciaal naar de Efteling toe, toen hij hoorde dat de acteur er rondliep. "Er gingen al vanaf drie uur 's middags geruchten dat hij er was. Toen mijn dochter, van een vriend die in het pretpark werkt, hoorde dat hij er was, vond ik het wel de moeite waard om te gaan kijken." Het scheelt ook dat de amateurfotograaf uit Kaatsheuvel een abonnement op het pretpark heeft.

Hij nam zijn vriendin Francy mee die ontzettende fan is van Harry Potter. De twee wisten dat het park om zes uur dicht ging en hielden de uitgang in de gaten. "Opeens kwam hij om kwart voor zes uit het Sprookjesbos gelopen. En daar stonden wij ook net. Hij vond het geen probleem om even op de foto te gaan."

Wat de acteur precies in Nederland doet, is niet bekend. We weten dus niet of hij nog meer Brabantse hotspots aan zal doen. Waarschijnlijk is hij Oudejaarsavond en -nacht wel opnieuw in het pretpark om daar 2020 in te luiden.