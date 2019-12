Code geel vanwege mist: 'Ga niet de weg op als het niet hoeft'

Dichte mist zorgt momenteel voor fikse problemen op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen daarom dat ze beter niet de weg op kunnen gaan als het niet per se nodig is. In Brabant geldt overal code geel.

Wie toch gaat rijden, moet zijn mistlampen gebruiken. Ook is het verstandig genoeg afstand te houden en de rijstijl aan te passen.

In het noorden van het land is het zicht door de mist op sommige plekken zo slecht, dat er al veel ongelukken zijn gebeurd. Daar geldt code oranje. In het zuiden gaat het nog een stuk beter. De mist is in Brabant minder dicht.

Eindhoven Airport

Dichte mist zorgde eerder op de dag wel al voor problemen in onze provincie. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is dinsdagochtend tijdelijk stilgelegd. Vliegtuigen konden niet opstijgen of landen door de mist.