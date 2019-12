Extreem dikke mist tijdens jaarwisseling: 'Het is beangstigend'

Extreem dikke mist zorgt ervoor dat het zicht voor automobilisten maar vijf of tien meter is. Automobilisten moeten stapvoets rijden in Venhorst en Beek en Donk.

Gestand in Venhorst

Tijdens de jaarwisseling hangt er extreem dikke mist in de lucht in Venhorst en Beek en Donk. Automobilisten moeten stapvoets rijden, ook verslaggevers van Omroep Brabant zien geen hand voor ogen. Verslaggever Rene van Hoof moet de verslaggeving zelfs tijdelijk staken: "Het is beangstigend. Als je tien meter zicht hebt is het veel. Hopen dat het snel wat minder wordt, het is doodeng om zo te rijden."



Code geel

Eerder gaf Rijkswaterstaat al een waarschuwing af en ging code geel van kracht. Wie gaat rijden, moet zijn mistlampen gebruiken. Ook is het verstandig genoeg afstand te houden en de rijstijl aan te passen.

Eindhoven Airport

Dichte mist zorgde eerder op de dag al voor problemen in onze provincie. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is dinsdagochtend tijdelijk stilgelegd. Vliegtuigen konden niet opstijgen of landen door de mist.

Dinsdagavond zijn nog eens vijf vluchten geannuleerd die op Eindhoven Airport zouden landen. Andere vluchten konden wel doorgaan. "Luchtvaartmaatschappijen bepalen dat zelf. De één annuleert sneller dan de ander", legt een woordvoerder van Eindhoven Airport uit.