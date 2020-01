Bij een steekpartij op de Oude Stadsgracht in Eindhoven zijn tijdens de jaarwisseling twee mannen gewond geraakt.

Een van de slachtoffers liep een steekwond op in zijn been. Het tweetal is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om gehecht te worden.

De politie heeft drie verdachten opgepakt. De twee groepen hadden eerder al ruzie gekregen in een café op Stratumseind. Toen ze elkaar weer tegenkwamen op de oude Stadsgracht, aan de zijkant van het Stadhuis, escaleerde dat.