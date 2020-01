Twee gewonden bij ongeluk op A59 bij Made, auto over de kop en in de sloot

Auto slaat over de kop en belandt in sloot op A59. (Foto: Marcel van Dorst)

Bij een ongeluk op de A59 bij Made zijn woensdagochtend twee personen gewond geraakt. Het voertuig sloeg over de kop en belandde in de sloot.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van het ongeluk. Twee inzittenden van de het voertuig zijn met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Volgens een omstander kwamen de verklaringen van de inzittenden niet overeen met die van getuigen. Er zou alcohol in het spel zijn. Ook werd er in het voertuig lachgas en drugs aangetroffen.

Bij het ongeluk was geen ander voertuig betrokken. De politie onderzoekt hoe de automobilist de macht over het stuur heeft kunnen verliezen.