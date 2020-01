Man rijdt in op agenten nadat hij eerder een vrouw aanreed

EINDHOVEN -

Twee agenten zijn in nieuwjaarsnacht ter ternauwernood ontsnapt aan een automobilist die op hen inreed. De man had kort daarvoor in een parkeergarage op de Ten Hagestraat in Eindhoven op een groep vrouwen ingereden. Een 21-jarige vrouw raakte daarbij gewond. Agenten zagen dat gebeuren. Toen zij de man wilden aanhouden reed hij op hen in.