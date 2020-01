Zeker 32 gewonden door vuurwerk in Brabant, jongste slachtoffer is 3 jaar

Tijdens oud en nieuw moesten er 32 vuurwerkslachtoffers naar tien ziekenhuizen in Brabant. Het jongste slachtoffer is drie jaar oud. Het kindje werd met brandwonden binnengebracht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

In de Brabantse ziekenhuizen* werden vorig jaar 58 gewonden binnengebracht. Ook belandden er toen 39 patiënten in het ziekenhuis door overmatig drank- of drugsgebruik. Dit jaar waren er 30 mensen zo erg onder invloed dat ze hulp nodig hadden. De meeste ziekenhuizen geven aan dat deze jaarwisseling relatief 'rustig en goed' verliep.

Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

De meeste gewonden kwamen binnen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Er meldden zich negen vuurwerkslachtoffers, waarvan er vier jonger dan 16 waren. Het gaat om het 3-jarige kindje, een 12-jarige en twee kinderen van 14 jaar oud. De vuurwerkslachtoffers hadden vooral oogletsel (drie) en brandwonden (vier). Alle patiënten zijn inmiddels weer thuis.

Op de spoedeisende hulp kwamen ook zes mensen binnen die teveel hadden gedronken. Twee van hen waren jonger dan 16 jaar.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kwamen acht patiënten met vuurwerkletsel binnen. Hiervan waren er drie zestien jaar of jonger. Eén patiënt is met brandwonden aan de hand doorverwezen naar het Brandwondencentrum. Ook is er iemand met oogletsel doorverwezen naar de oogarts.

Drie volwassenen belandden er omdat ze zo onder invloed van alcohol waren dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Amphia Ziekenhuis in Breda

Het Amphia Ziekenhuis in Breda behandelde drie vuurwerkslachtoffers. Vijf mensen moesten ernaartoe door overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Elkerliek Ziekenhuis in Helmond

De spoedeisende hulp van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond had ook drie personen met vuurwerkletsel. Twee minderjarigen met brandwonden aan de handen en een meerderjarige patiënt met verwondingen aan handen, hoornvlies en trommelvlies. Er werd niemand gebracht die teveel alcohol of drugs had gebruikt.

St. Anna Zorggroep Geldrop

In Geldrop werden er drie vuurwerkslachtoffers behandeld. Ook hier kwam niemand binnen vanwege overmatig drank- of drugsgebruik.

Bernhoven in Uden

Bij Bernhoven in Uden kwamen twee mensen die gewond waren geraakt toen ze op een afstandje naar vuurwerk keken. Ze hadden wat stof en vuurwerkdeeltjes in hun oog gekregen. Ook waren er vier ‘alcoholgerelateerde slachtoffers’, waarvan twee onder de 18 jaar oud.

Bravis Ziekenhuizen

Het Bravis Ziekenhuis heeft twee locaties. In Bergen op Zoom waren er twee gewonden met oogletsel. Een slachtoffer had het vuurwerk niet zelf aangestoken, maar was een toeschouwer. In Roosendaal meldde geen enkel vuurwerkslachtoffer zich. Wel hadden twee volwassenen teveel alcohol gedronken. In Bergen op Zoom waren dit drie mensen boven de 18 en drie onder de 18.

Catherina Ziekenhuis in Eindhoven

Een jongere werd met vuurwerkletsel aan zijn hand binnengebracht bij het het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven. Vier volwassenen hadden klachten omdat ze teveel alcohol of drugs hadden gebruikt.

Máxima Medisch Centrum in Veldhoven

Op de spoedeisende hulp van Máxima MC kwam deze jaarwisseling één vuurwerkslachtoffer binnen. Ook was het rustig op het gebied van drank en drugs. Er zijn geen mensen binnengekomen vanwege intoxicatie.

* Het MaasZiekenhuis Pantein in Boxmeer heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel patiënten zij binnenkreeg deze jaarwisseling.