Op de snelweg A58 bij Roosendaal is woensdagavond een voetganger aangereden door een auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Dit gebeurde onder begeleiding van een trauma-arts. Hoe het met het slachtoffer gaat is onbekend.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg daardoor in de richting van Bergen op Zoom tot zeker elf uur is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A16 en A17.