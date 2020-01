De duizend gezichten van Michael van Gerwen: 'Zijn expressie is geweldig'

Bekijk de video met fotograaf Lawrence Lustig en lees verder.

Ruim drieduizend dartfans zaten in de zaal van Ally Pally voor de finale van het WK. Een strijd tussen Van Gerwen en Peter Wright, in de ogen van Lustig hebben alle fans geluk dat ze zo'n finale kregen. Voor hem is het werk, maar ook meer dan dat. "Maar ik ben de gelukkigste persoon die hier rondloopt. Ik mag dit al heel erg lang doen. Niet alleen deze sport, maar ook bij andere sporten heb ik in de stoel gezeten waar iedereen in wil zitten."

'Van Gerwen is briljant'

Al jaren vliegt hij de hele wereld over om foto's te maken bij darttoernooien. En dus maakt hij ook al jaren foto's van Van Gerwen. "Hij is briljant, een droom voor een fotograaf. Zijn expressie is geweldig. En hij is natuurlijk een goede speler. Je weet dat hij lang in het toernooi zit. En je weet ook dat hij speciale foto’s oplevert voor je.”

Michael van Gerwen is een droom voor een fotograaf - Lawrence Lustig

“Het is echt een droom, echt briljant”, benadrukt Lustig nog een keer. “Zodra hij het podium op komt, weet je dat je veel goede foto’s krijgt. Hij entertaint het publiek, maar daardoor mij als fotograaf ook. Hij is een geweldig onderwerp om te fotograferen. Ook als hij verliest. Bij sommige spelers moet je hard werken, kun je de hele wedstrijd staan en geen andere foto hebben dan het gooien van pijlen, bij Michael is dat anders.”

Lees verder onder de foto die Lawrence Lustig maakte van Van Gerwen.

Van Gerwen vastgelegd met zijn tegenstander Wright.

Op zoek naar iets nieuws

Als je Van Gerwen - en ook al andere darters - al zo vaak op de foto hebt gezet, zou je zeggen dat je op een gegeven moment iedere foto wel hebt gemaakt. "Het is grappig dat je dat zegt. Ik denk namelijk van niet. Ik ben altijd aan het zoeken naar iets nieuws. Ik heb altijd gezocht naar andere aspecten van de sport. We weten dat ze pijlen gooien, maar ik kijk verder dan dat.”

Lustig zegt het tussen het instellen van zijn camera’s door. Hij is de avond van de finale de hele tijd bezig om de perfecte plaatjes te schieten. Het lijkt op topsport. Maar die credits gaan naar de darters op het podium. “Dat stoort me nog wel. Mensen die de sport niet kennen en denken dat het jongens zijn die in een pub pijltjes gooien. Het staat daar zo ver vanaf. Het is alsof je een zondagochtendvoetballer vergelijkt met een international van het Nederlands elftal.”

