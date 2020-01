Geknutselde brandbom ontploft tegen Helmondse garagedeur

In de Helmondse wijk Brandevoort is in de nacht van woensdag op donderdag rond half twee een brandbom tegen een huis gegooid. Het explosief brandde af tegen de garagedeur van een woning.

De bewoners waren op het moment dat de bom afging niet thuis, het zou gaan om een geknutselde molotovcocktail. Volgens de buurman is het de tweede keer in korte tijd: er zou zes weken geleden ook al een 'aanslag' zijn geweest, toen was een explosief ontploft onder het busje van de bewoners van het huis.

Gerichte actie

De buurman hoorde glasgerinkel, toen hij een kijkje ging nemen trof hij een brandende garagedeur bij de buren aan. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. De politie heeft onderzoek gedaan in de buurt maar er is niemand aan gehouden, ze onderzoekt of het een gerichte actie is.